(Dedicado a los sanitarios) Llevaba ya 22 horas de guardia y no, esta noche no habría tiempo para las uvas. Le requirieron por megafonía en la sala UCI. -Dos ingresos más- Un adulto de 72 años con las tres dosis de la vacuna, inoculadas, y en la otra cama un joven de 31 años, sin vacunar. Miró al fondo de la sala…un solo respirador. Apretó los puños y cerró los ojos. El final del relato lo pones tú, amigo lector. (Nada es utópico, todo puede llegar o no, a suceder).