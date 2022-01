Hoy martes 4 de Enero he recibido la llamada de mi mejor amigo, animándome a escribir unas

líneas y me he animado, pues nuestra situación actual será la de muchos españoles (y gente del

todo el mundo) en estos momentos.

Llevamos dos años en una situación pandémica sin precedentes que ha exigido que dejemos a un

lado nuestro “bien” más valioso, la libertad, en pro del beneficio general para poder vencer a este

“bicho” que nos nos olvidemos, ha venido para quedarse.

Una situación, que ha exigido y exige una toma de decisiones de nuestros gobernantes drásticas

y tajantes, a veces, compartidas y comprendidas y otras veces no. Al fin y al cabo, tomar

decisiones nunca fue fácil. Y como ciudadanos tenemos también la libertad de pensamiento y la

crítica y autocrítica, muy presente hoy en día, que nos lleva a emitir juicios constantemente.

De pronto, antes de estas fiestas tan señaladas, nos empieza a atacar una nueva variante del

virus, Omicron. No sabemos muy bien, es contagiosa, muy contagiosa, pero quizás… es el

principio del final de la pandemia. Muchos de nosotros pensamos ¿en serio?. Lees multitud de

artículos, recibes aluvión de noticias todas ellas marcadas por la alta tasa de contagio en los

últimos días. Familias que han vivido la navidad separados de los suyos, por segundo año

consecutivo, familias que han perdido a familiares, familias que han tenido suerte y han vivido el

contagio del núcleo familiar al completo. Bien este último caso es nuestro caso.

Dos dias antes de fin de año, resulto ser positiva. ¿Qué raro no? La verdad que aún no sabemos

de dónde hemos sido especialmente cuidadosos y precavidos, así que, tengan claro una cosa

vivamos al máximo, de repente, te viene. Estoy embarazada de tres meses con la preocupación

que esto puede suponer, pese a todo intentamos mantener la calma y me aíslo en casa, ese es el

protocolo. Mi hijo de tres años y medio, con hipersensibilidad bronquial, medicación pautada

crónica se contagia, y empieza a mostrar síntomas un día después de mi aislamiento, dando

positivo un día después. (con test de antígenos de costeo individual). Lo mismo ocurre con mi

marido, haciéndose cargo de mi hijo acaba contagiado.

Pues bien estas líneas no son para quejarme, pues somos unos afortunados por la manera en

que lo estamos parece que pasando, son para declarar el estado de abandono que está

sufriendo la ciudadanía.

-Desde el mismo día que doy positivo, intento llamar a mi centro de salud. A los teléfonos de

contacto proporcionados sin recibir ningún tipo de respuesta. La app de @GVASalut lleva

poniéndome citas telefónicas hace 3 días, pero como supondréis nadie llama.

-No existe ningún tipo de seguimiento médico, ni a mi hijo con patologías previas, ni a mí estando

embarazada y con problemas inmunológicos, ni a mi marido. Miento, mi marido recibe una llamada

de su médico que le cita para una PCR hoy, 3 días después de iniciar sus síntomas.

Es totalmente inhumano, la situación vivida por todos, no por mi família, sino por la mayoría de

la gente. No achaco todo esto a los sanitarios y médicos que atienden a los casos más graves y

que realmente están saturados, colápsalos y desbordados físicamente y psicológicamente y no

dan a más. ¡Su esfuerzo diario es continuo! Gracias.

Clamo la falta de personal para atender esta situación, a las Administraciones responsables de

ello. La Sanidad Pública es un derecho de todos/as que no nos olvidemos pagamos

religiosamente todos los meses. Y hoy en día nos escudamos en que se pasa como un simple

resfriado y si no acuda a urgencias. No señor! Yo he podido costearme test, pero ¿y las familias

que no pueden y confían en el proceso, y de repente es… tarde? ¡Invirtamos tiempo, dinero y

todo lo que haga falta para que el ciudadano se sienta respaldado, atendido, y ayudado!

Usemos nuestros medios sociales y comunicativos para reclamar esto a nuestros gobernantes y

administraciones, no la tasa de contagio, pongamos medidas para atender, para frenar y para

acompañar en el proceso. Estamos en la obligación moral de luchar y mostrar la situación actual

que estamos viviendo.