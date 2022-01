Desde los dos últimos meses del año pasado 2021, estamos viviendo, en nuestra Comunidad Valenciana, una situación alarmante y preocupante debido a la imposición del llamado "Pasaporte Covid", cuya posesión pasó a ser un requisito obligatorio para poder acceder a casi todos los lugares públicos.

Mi intención es denunciar lo que me ocurrió el día 4 de enero de 2022, cuando trataba de acceder a los servicios médicos de una clínica sita en Avda. de Denia, de Alicante.

Cuando por la mañana, hacia las 9:12h, me disponía a entrar a dicha clínica, un señor que estaba cerca de la puerta de entrada, sin identificarse, se dirigió a mí para preguntarme, ¿adónde va?, di por supuesto que se trataba de un portero, y por eso le contesté: "Tengo una cita en esta Clínica a las 9.30 para que me hagan una prueba médica". Su siguiente interpelación fue: "¿Tiene usted el QR?", a lo que le respondí; "no, no lo tengo"; y al intentar entrar, el citado portero me ordenó, sin más, "si no tiene el QR no puede entrar".

Ello me sorprendió muchísimo, porque nunca jamás me habían pedido ningún "QR" como condición imprescindible para acceder a una clínica. Tratando de disimular mi inquietud, le dije serenamente: "¿Qué ocurre, entonces con la cita que tengo con el médico a las 9:30h?". A lo que él insistió: "Si no tiene el QR no puede entrar, porque para eso me han puesto aquí".

Ahora mi inquietud inicial pasó a ser de verdadero temor, de que finalmente se me frustrara la realización de la prueba médica que tenía autorizada y concertada con dicha Clínica desde el 21 de diciembre del 2021, con la consiguiente pérdida de tiempo y trastornos que todo ello suponía para mí.

Por tanto, se me ocurrió decirle, "¿No puede ser algo más flexible o hacer alguna excepción?, pero él se mantuvo firme en su posición, y vi, con cierto alivio, que se alejaba de mí, al parecer, para consultar a alguna otra persona de la Clínica para que le indicara qué debía decirme.

Gracias a Dios, a los pocos minutos se acercó a mí una señorita, empleada de esta clínica, que me pidió la prescripción médica y mi tarjeta de asegurado, mediante lo cual resolvió el asunto, sin más problemas; y me pudieron hacer la prueba sin el famoso "QR".

Me pregunto, ¿por qué ocurrió este incidente? ¿Qué sentido tiene? ¿No se habría podido evitar? ¿Por qué dicho portero fue tan intransigente y tan mal educado, preguntándome de sopetón si tenía el "QR", en lugar de cerciorase antes si tenía alguna prescripción médica autorizada, que estuviera por encima de la exigencia del citado QR?

Por otra parte, me pregunto ¿es constitucional pedir el QR para servicios esenciales como es la atención médica? ¿No se estarán pasando de "rosca" nuestros gobernantes al tratar de implantar un sistema algo inquisitorial, que atenta tan evidentemente con las más elementales libertades del ser humano?