En estos días de esta Navidad tan diferente he querido hacer una pequeña reflexión personal. Prácticamente a todo el mundo (siempre habrá excepciones) nos alegra ver las calles con luces y adornos navideños. Se respiran ciertos aires de fiesta que seguramente a muchos nos hacen sentirnos más cercanos, más felices. Tanto el año pasado como este pude ver las luces de los pueblos de mi comarca: Utiel, Requena, Venta del Moro, Camporrobles, Caudete, etc, así como también de aldeas: Los Corrales, Las Casas, Las Cuevas, etc. Pero no he podido ver ni una sola de mi pueblo San Antonio. Me parece increíble que el tercer núcleo de población de la comarca no tenga ni luces ni adornos navideños. No creo que eso sea lo que merecemos y me pregunto si para tener esas luces y adornos deberíamos ser pueblo o aldea de Utiel. ¿Nadie nunca hará nada? ¿Será porque pagamos menos impuestos?