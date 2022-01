Siempre acompañados de amigos, familia o simples conocidos…, aunque no únicamente son personas, también los videojuegos, el móvil, las redes sociales… nos hacen compañía. Nunca estamos solos. Siempre al amparo del entretenimiento, del afecto o de una descarga de dopamina que nos haga olvidar que estamos solos. Pero, ¿lo estamos? Me pregunto cuánto tiempo habrás pasado hoy sin nadie, ni nada a tu alrededor. Hace bastante que no me cruzo con alguien que regrese a casa en silencio, con el móvil olvidado en la profundidad de su bolsillo y los auriculares desconectados. ¿Alguna vez has percibido el grotesco ruido que produce una ciudad? Estaba caminando de madrugada y las farolas de pronto disminuyeron su fulgor. Había olvidado lo magnífico que es un momento de soledad, estar sumido en mis pensamientos, sin percibir la brisa gélida de diciembre clavándose en mis pómulos, y al cabo de un rato observarla con tanta intensidad que logré diferenciar cada gota húmeda que arrastraba. Otras veces, puede que se me haga aburrido, sin embargo, sonrío. Hay que aprender a estar solo en esta vida. No conozco mucha gente que tenga esos ratos. Quizá sea yo, que no me percato, o quizá no me lo cuenten. No sé si en alguna ocasión habrás disfrutado de ello aunque haya sido solo durante un minuto. A mí no me gusta huir de la soledad porque lo percibo como huir de uno mismo. Tal vez, sea yo el tipo raro.