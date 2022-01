Estoy que alucino con la noticia de que la variante ómicron, protagonista de la sexta ola de la pandemia, mata menos en España que la gripe en 2019 aun siendo más los contagiados, por lo que la OMS ha apuntado que podría ocurrir que este 2022 el coronavirus quedara como un virus similar al de la gripe. Un ejemplo de ello es la plantilla de Mercadona, con 3.500 trabajadores que están actualmente afectados por el COVID, no se ha registrado ningún caso grave ni ninguna hospitalización. Por todo ello como ciudadano de edad siento una inmensa alegría con estas noticias, pues como dice el dicho, la mente mueve el corazón y no hay nada más halagüeño que las buenas noticias después de este periodo tan intenso de malas noticias, y tantas contradicciones políticas y sanitarias que ya no sabes qué hacer, si estar en casa encerrado comiéndote la cabeza o coger y salir andar por sitio sin tráfico contaminante como hago casi todos los días para pensar menos y encontrarme físicamente lo mejor posible, eso sí, con todos los medios y vacunas recomendadas por sanidad.