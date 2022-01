Hoy he quedado sorprendido de una fuente de agua para llenar botellas y vasos en la calle Gaspar Aguilar, que estaba colocando el servicio de aguas de Valencia. Recordando que en mis tiempos había grifos en las calles por no tener agua potable muchísimas viviendas, con el propósito de llevarla para su uso, tanto para beber como para asearse y lavar la ropa a mano. Por todo ello espero y deseo que esto no sea una nueva excusa para un nuevo impuesto en la factura del agua. Pues ya la considero abusiva el importe de 48,13 euros, mensuales . Lo sorprendente es que se está hablando continuamente del recibo de la luz, que pongamos la lavadora a tal hora de cada día para ahorrar en consumo, indicando todos los días el coste por hora. En cambio no se comenta nada del agua, tal vez por que no se quiere levantar la liebre del abuso que se produce, ya que aparentemente es un atraco para el ciudadano, tal vez porque ahorrar en agua no repercute casi nada en el importe de la misma. Un ejemplo de ello es que el anteriormente dicho, solo corresponde a consumo 16,19 euros, es decir el doble corresponde a los impuestos que ponen el ayuntamiento y la Generalitat. Por todo ello, me pregunto que si para la luz se está hablando de restringir el consumo o buscar alternativas a las empresas eléctricas, qué nos recomiendan nuestros políticos para ahorrar en el coste de la factura del agua, ya que como les he dicho antes el consumo no es la causa del encarecimiento de la factura, siendo su importe anual de más de 500 euros.