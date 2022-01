La calle Padre Jofré, en Valencia, tiene en sus esquinas la señalización peatonal de la calle, y solo existe un vado de una finca, por el que suelen salir los coches del mismo. La calle tiene dos tramos cortados por las calles Cervantes y Jesús. En los tramos existen placas pequeñas de la señalización peatonal, y en el tramo de la Plaza de Vannes a la calle Jesús hay una gran placa de prohibición de la circulación. A la salida de la calle Padre Jofré a la calle San Vicente hay una placa azul de dirección obligatoria a la izquierda, pero no han puesto placa de prohibición hacia la calle Cervantes y a la calle Jesús. Se supone que la calle es peatonal, parece ser que la placa de obligatoriedad es obvia: sería necesaria una placa de prohibición grande, pues hay conductores que entran en dirección contraria de San Vicente a Jesús, Cervantes o hasta la plaza de Vannes. Como colofón a una rocambolesca señalización, a la que no hacen ningún caso los automovilistas, el resultado son sustos para los peatones, discusiones varias, y además hay obras en la calle, que ocupan más de la mitad de la calzada, espacio que deben compartir peatones y los negligentes conductores que no hacen caso de la señalización. Además hay un bar en la esquina que saca mesas y sillas al final del tramo de la Plaza de Vannes y calle Jesús, ñadiendo más estrechez a este espacio, donde aparcan vehículos, donde circulan también en dirección contraria, y donde en ese caos circulatorio día a día, nadie hace nada para remediarlo. Francisco Javier Sotés Gil. València.