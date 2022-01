Visité,en viaje de estudios, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), comprobando entonces las grandes colas que hacía el pueblo ruso para cualquier compra en los almacenes o tiendas, visita a museos, al mausoleo de Lenin, etcetera. Comentábamos entre compañeros la suerte que teníamos en España, pues no carecíamos de nada y no guardábamos cola alguna para comprar o para gestiones varias. Hoy las colas moscovitas se repiten en Valencia, a más no poder, para realizar gestiones sobre todo en las entidades bancarias, donde sus presidentes, según internet, ganan cinco millones de euros al año, y no dejan de decir que los clientes son su principal preocupación y ayuda, eso sí cobrándoles comisiones y gastos y haciendo colas por doquier. Es un decadente servicio, que ha empeorado por cierres de sucursales, despidos masivos de personal, etc. La Banca que hemos conocido siempre ha sido por su excelente servicio y su amabilidad con todos, mayores incluidos, pero ahora su función mercantilista es utilizar el dinero de sus clientes para sus negocios y encima cobrándoles por un servicio a todas luces deficiente. Francisco Javier Sotés Gil. VALÈNCIA.