Cuando oigo hablar a cualquier político sobre la España vaciada no sé si reírme o llorar. En la población de Campo Arcís, donde más habitantes hay empadronados de las distintas pedanías dependientes de Requena, hay dos parques infantiles, uno moderno y otro ubicado en una pinada cuyo abandono es patente. A quienes procuramos favorecer la economía del lugar (no el Ayto. de Requena), y además llevamos niños, nos resulta incomprensible que, durante ¡4 meses! y varias solicitudes, sean incapaces de reponer por rotura «un tobogán». No asfaltar una calle, ni cambiar el alumbrado público no, un mísero tobogán de madera. Fuente de agua atascada meses y meses, restos de obra, papeleras rotas... maravilloso. Un compromiso firme y decidido en favorecer la vida de nuestros pueblos. Los parques de Requena (ciudad), disponen hasta de cámaras de seguridad. Si sales de allí, desaparecen los derechos y sobre hacerte una casa o mejorar y favorecer la modernización de su cooperativa, ni hablemos. La oscuridad a 6 km de Requena, esa es la verdad sobre la política para ayudar a no vaciar nuestros pueblos. Juan José Novella Aguayo. valència.