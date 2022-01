De todos los mantras que he oído en mi vida, pocos son tan estúpidos como este: " Los centros educativos son espacios seguros” y una vez y otra vez y otra... como si el virus tuviera algún tipo de miramiento. Los colegios, efectivamente han sido espacios seguros mientras Sanidad ha apostado por tomar medidas de detección temprana y de aislamiento estricto, en unas aulas con ratios reducidas en un 50% como consecuencia de la semipresencialidad (parece ser que no hay recursos para reducir las ratios de otra manera), y se estaba haciendo bien, pero era de cajón que la relajación de estas medidas, justo en el momento de mayor contagio de la variante Ómicron, iba a tener consecuencias. Y así ha sido.

El virus no diferencia si la gente está haciendo un botellón en un parque o está estudiando en un aula, no es un ente con moral, lo que aprovecha es el hacinamiento para poder expandirse, porque aunque los alumnos llevan mascarilla (no siempre bien colocada) , pasan 6 horas mínimo compartiendo un espacio demasiado pequeño y aunque las ventanas están abiertas, el virus no pierde la oportunidad de contagiarles y contagiarnos también a los docentes, a los datos me remito ( compárense los datos de contagio antes y después de la relajación de las restricciones teniendo en cuenta el número de alumnos y de profesores infectados, no el de las aulas que se han puesto en cuarentena, ahora menor, lógicamente porque el nivel de exigencia para cerrarlas se ha reducido notablemente )

El virus no pide el DNI, ni la declaración de la renta y mucho menos se abstiene de entrar allí donde le abren las puertas. Y yo me pregunto: ¿quién habrá sido el iluminado/a que al amparo de otro mantra: "tenemos que convivir con el virus” ha decidido comprobar qué pasa cuando se relajan las medidas? Ahora se entiende todo. De ahí las prisas en vacunar a los niños de 5 a 12 años a los que se iba a exponer sin tener en cuenta algo tan básico como que desconocemos si padecer esta enfermedad puede reportarnos alguna secuela a largo plazo. Sin tener en cuenta tampoco a los profesores, muchos vulnerables: mayores, inmunodeprimidos, diabéticos, embarazadas etc. a los que se está exponiendo de una manera irresponsable e intolerable so pretexto de que ya están vacunados, cuando todo el mundo sabe que la vacuna no impide ni la transmisión ni el contagio. La normalidad no puede ser esto.

Después de tanto esfuerzo y sacrificio no podemos aceptar como sociedad que los muertos de ahora son menos importantes que los de antes porque las cifras están todavía muy lejos de ser asumibles. Esto no es un catarro, ni es una gripe, por mucho que haya empezado ya la campaña de mantras: "nos vamos a contagiar todos" "la pandemia se está gripalizando" " esto se acaba en un mes". Estamos fatigados, pero, como nuestros mayores, no somos idiotas. Por eso, les hago una propuesta: que se contagien ellos primero, a ver qué pasa.