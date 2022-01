Ha tenido lugar el Día de la Educación con lo que este hecho conllevaba: debates, reflexiones, opiniones, etc. Y, a mi modo de ver, es cierto que es imprescindible promover y potenciar la educación como base para el futuro de un país. Sin embargo, ¿se está acertando con el actual modelo educativo? ¿Se tiene el mejor método para formar a los profesores? ¿Realmente se está consiguiendo desarrollar las habilidades de los alumnos y prepararlos adecuadamente para el mundo que los espera? En todos los debates propios de este día no hallé respuestas convincentes a dichas cuestiones. No obstante, los datos que arrojaba un estudio de Funcas permitían hacerse una idea. Según estos, en España tres de cada diez personas entre 25 y 34 años tienen, como máximo, el título de ESO. Todo esto hace pensar que es necesario un cambio profundo y significativo, quizás impulsar de nuevo un Pacto de Estado por la Educación. A su vez, la información hace recordar la idea (debería ser uno de los ejes serios del debate educativo, por cierto) de que los alumnos siguen siendo identificados por la nota de un examen, por un número, en definitiva. Los propios profesores cuando se están formando, cuando pasan por el concurso-oposición para acceder a la función pública docente son los puntos que obtienen. Tal vez, ha llegado el momento de modificar (de verdad) estos sistemas. Por lo tanto, hay que hacer hincapié en que se requiere un cambio, hay que observar lo que se está haciendo bien, corregir lo que está mal y analizar cómo adaptar a nuestro sistema los aspectos positivos de los países con mejores resultados educativos, de acuerdo con los indicadores de la OCDE. Todo ello para centrarnos en lo más importante: un auténtico aprendizaje de los alumnos.