vida. En él encontré: amistad, amor, cariño, protección, ayuda... ¡Compartimos tantos momentos inolvidables! ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorarte? Era un brutote, pero la bondad personificada; la más buena persona de Burjassot. Tengo la seguridad absoluta de que no habrá ni un solo labrador que no le debiera un favor, de una manera u otra; algo que agradecerle a lo largo de toda su vida. José María, te llevaré en mi corazón todos los días de mi vida, sé que estás ahí y que continúas ayudándome desde el cielo. Un abrazo.