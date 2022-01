Como persona que ha colaborado en el reportaje, aprovecho para felicitar a Levante-EMV y darle las gracias. Que los mayores no aparezcamos en los medios de comunicación sólo como una cifra de fallecidos por la pandemia, o como dependientes, es casi un milagro neoclásico. Este domingo, día 30 de enero, tuvo lugar el prodigio en Levante-EMV. Las buenas manos, buenos oídos y mejor actitud de la joven periodista Violeta Peraita alumbraron un buen reportaje, «La revolución de los mayores», en el que se visibiliza una nueva generación de mayores; la que sigue activa, se cuida y tiene ganas y necesidad de vivir la vida como una etapa más, llena de aprendizajes, actividades, ilusión y afectos. Ojalá este reportaje sea el microscopio y caleidoscopio social para aproximarnos a una realidad nueva y heterogénea, que de tan cercana no visivilizamos. Ser mayor no es una efermedad, es una etapa más de la vida, que los mayores hemos de afrontar sintiéndonos necesarios, productivos y vitales. Muchas gracias a Violeta Peraita, a Sacramento Pinazo y a Levante-EMV por haber realizado el portento; aunque lo mejor que les puede ocurrir a los milagros es que no sean necesarios para mejorar la sociedad, pero sí para darle una llamada de atención. Víctor Calvo. valència.