La nueva ley de educación dice que si tienes una asignatura suspendida se puede pasar de curso e incluso sacarse el título de secundaria, lo cual es absurdo puesto que ese título refleja que sabes todo lo que se enseña en los distintos cursos de secundaria, y si tienes una asignatura suspendida en cualquier curso de esta es debido a que no llegabas a los conocimientos mínimos de esa asignatura. Otro punto a tratar es que pasar de curso no depende de tus calificaciones, sino de la decisión del claustro. En el fondo siempre ha sido un poco así, puesto que si un profesor veía que te esforzabas pero la media no te daba por escasas décimas te podía aprobar, pero esto de que si pasas de curso o no ya no dependa de las calificaciones individuales ya es excesivo.