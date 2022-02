La noticia del reparto del dinero a la Comunidad con 1.055 millones, el 9,5% del importe total recibido de los fondos europeos, me ha hecho pensar por qué los políticos solo hacen más que hablar en los medios de la crisis económica en cada una de las comunidades justificando el dicho popular «el que no llora no mama», para recibir esas ayudas, que después manejan a su antojo, con un endeudamiento cada día mayor en las comunidades como en el país, gracias a nuestros políticos y gestores. Sin invertir en cosas productivas como la creación de empleo que tanto necesitamos para comer y pagar los impuestos que cada día son más.