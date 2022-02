Leo con preocupación (Levante EMV 29 enero) que Banco Santander, Cátedra MESVAL (Modelo Económico Sostenible de Valencia) y Ajuntament de València han firmado un acuerdo para iniciar un programa de «Educación financiera para mayores» con objetivos tan sensibles y altruistas como la formación en el manejo de tecnologías, identidad digital, ciberseguridad, aplicaciones web, etc. Los signatarios siguen sin ver la realidad de los mayores retratada en la columna vecina bajo el título «El trato que dan los bancos a los mayores es infame». ¿No se dan cuenta que lo que pedimos es una atención más digna y personalizada? No queremos dialogar con una pantalla o un número de atención al público, sino con una persona con voluntad de servicio y a cualquier hora. El banco debería revertir usos y prácticas derivadas del Real Decreto del Estado de Alarma que no figuran ni en la letra pequeña de los contratos en vigor. La Universitat debería cuidar las formas evitando ser cómplice en estrategias de codicia extrema y hostiles a un modelo económico sostenible. El Ajuntament debería velar por paliar el drama humano que supone la actual atención bancaria y sustraerse de connivencias para convertir a los mayores en empleados digitales sin sueldo o el despido de miles de trabajadores. Gaspar Lloret i Boscà. VALÈNCIA.