En el siglo XXI, y en un momento de retroceso de la pandemia nos presentan un plan de atención primaria y comunitaria 2022-2023 atractivo y financiado ¿No será otro papel mojado? Necesitamos una reforma estructural de la atención primaria y una financiación finalista que permita abordarla con garantías. Hechos y euros. La Estrategia AP-21 del 2007-2012 pasó volando y de puntillas. Diez años después, el contexto es igual de crítico, y nos pilla fatigados, pero esperanzados. Vivimos en una crisis sistémica, climática, y para prestar una mejor atención sociosanitaria es imprescindible coordinarse, hablar, compartir criterios, propuestas y recursos, además de integrar las decisiones de salud pública en todas sus políticas, que son las del Gobierno valenciano. La Comunidad Valenciana necesita unidad y consenso, no intereses partidistas. ¡Cambien de modelo de relación, de modelo asistencial y que trabajen a una sola voz! Es el momento de la colaboración, de la cooperación y de la unidad de acción. Tenemos recientes las cicatrices de los recortes presupuestarios, y de las crecientes desigualdades sociales y económicas de los ciudadanos. No nos pidan a la ciudadanía, la unidad que ustedes no tienen. Aurelio Duque. Médico de Familia y Comunitaria.