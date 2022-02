El trágico accidente de la noche del domingo en la autopista A -7 a la altura de Rotglà i Corberà parece ser totalmente involuntario, teniendo en cuenta las circunstancias. La edad de los ocupantes del coche que circulaba en sentido contrario, 89 y 87 años, no se corresponde con la de un posible kamikaze y, a esas horas, la falta de luz también podía haber influido en la desorientación. Hay quien considera que la iluminación en autopistas y autovías es un derroche energético; sin embargo, en mi opinión, quizás la iluminación en el tronco no sea necesaria, pero la falta de visibilidad nocturna en los enlaces está detrás de la mayor frecuencia de accidentes, en particular los ocasionados por incorporaciones en sentido contario, como en este caso. Rafael Solaz Peñarrocha. LLÍRIA.