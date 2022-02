Verum Valentia. La casa de la calle Palma,5. Publicat el 30 gener, me ha recordat que el meu pare ana a esta escola perquè estava a prop del carrer de la Corona, on vivia. Sempre ho contaba i per a mi ha segut molt bonic llegir el treball! Agraiment las autors i al diari Levante-EMV per la colaboració amb la Universitat de València. Ben cordialment i emocionada. Pepa Enguídanos García. RIBA-ROJA DEL TURIA.