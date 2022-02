Alfons García pensa que l’any de la celebracio del centenari de Joan Fuster be podria ser el de la reconciliacio del poble valencià en este personage. Reconeix, conseqüentment, que els valencians no hem acceptat o beneït els seus pensaments o la seua doctrina.

Poc ajuden a esta reconciliacio les tres primeres cartes publicades a Levante EMV. El Fuster intim, de la mateixa manera que ho fa el Fuster public, es mostra en elles desposseït de tota valencianitat, sense la consciencia de sí ni la consciencia per a sí propies de un valencià i de un valencianiste. Escriu en català, es referix als valencians com a “indigenes” o “nuclis autoctons”, com si foren atres, i reconeix que està “maquinant” per a que el model valencià de divisio comarcal, la qual n’hi ha que introduir “com sigui” i de forma “urgent”, “no discrepés massa” del que estan dissenyant ell i els seus amics catalans encarregats al mateix temps de vigilar una cultura valenciana necessitada de “un cert estimul barceloní”.

Descobrim en estes cartes, tambe, una de les raons que expliquen l’alienacio que patix Fuster; treballa per encarrec “per guanyar uns centims”. Barat te vares vendre “noi”...