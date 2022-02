Si realizáramos un análisis clínico a España, en este preciso momento, observaríamos que el IPC situó su tasa interanual en el 6% en enero. La luz ha llegado ha subir la escalofriante cifra de un 518% respecto al último año. Somos el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea (14%), también lideramos a nivel europeo el desempleo juvenil, con aproximadamente medio millón de jóvenes sin trabajo.

El gobierno continúa con sus planes económicos impregnados de ideología, e insisten en apostar por una política expansiva basada en el gasto público y la contratación pública. Hacienda ha batido su récord de recaudación, mientras los españoles cada vez tienen menos dinero en sus bolsillos. Siguen taladrando y asfixiando a los autónomos con unos impuestos que frustran cualquier oportunidad de emprender e iniciar un negocio.

España cada vez está más divida políticamente, y los extremos van cobrando fuerza. El gobierno depende de unos socios que no desean lo mejor para España, sólo quieren sacar partido al Estado Español para lograr sus temibles objetivos. Es incuestionable la ilegitimidad de este gobierno, acabaron teniendo como socios a todos aquellos a los que negaron rotundamente durante sus respectivas campañas electorales. Legal si… legítimo no.

La España rural está cada vez más vacía. ¿Quién va a querer vivir allí? Si no disponen de las infraestructuras y servicios que pagan exactamente igual que el resto de españoles. ¿Cómo van a crecer económicamente si el gobierno se dedica a poner la zancadilla al principal sector de la España rural? ¿es posible prosperar en estas regiones?

Esta situación refleja que España a nivel económico y político se encuentra en plena decadencia. La demostración más clara de esta decadencia es que a nivel internacional no se cuenta con España a la hora de tomar las decisiones más importantes. Ya no tenemos opinión internacional, ya no decidimos, nos limitamos simplemente a apoyar.

Pese a la pésima situación en la que nos encontramos, el pueblo, o mejor dicho, lo que se conoce como pueblo, parece estar en silencio ante semejante situación de declive. A sindicatos como Comisiones Obreras parece que les preocupa más el ganador del Benidorm Fest que los disparados precios de la luz. La explicación de este fenómeno solo puede entenderse por medio de las relaciones clientelares del gobierno. Los sindicatos están más comprados que nunca.

El país está necesitado de unas reformas profundas, y estas reformas deberían de implementarse ya. España tiene una oportunidad única con los fondos Next Generation para cambiar el rumbo de sus decadentes políticas.

Es necesario llevar a cabo reformas estructurales desde la base. Un sistema educativo de calidad, en el que se respete la libertad de los padres a elegir libremente el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Libertad para elegir el tipo de educación que más se adapte a tus pensamientos. Erradicar la persecución del adoctrinamiento y la imposición lingüística en ciertos territorios del país.

Apostar por un sistema universitario exigente, que premie la cultura del esfuerzo y la excelencia. Planes de estímulo para fomentar la contratación de jóvenes. Bajadas generales de los impuestos para reflotar a las empresas españolas y atraer la inversión extranjera. Un sistema sanitario de calidad con salarios dignos para sus trabajadores. Inversiones y políticas atractivas para fomentar la España vacía, que sí que existe.

Mientras tanto la oposición tiene un trabajo muy sencillo porque exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, condenar es fácil, ordenar es fácil y quejarse es fácil; ahora bien, dar ejemplo y liderar es muy difícil. No se explica que no exista una alternativa conjunta ante semejante desastre organizativo y que los partidos de la oposición dejen a un lado sus diferencias y rivalidades y se centren en lo importante del momento, salvar a España antes de que sea demasiado tarde.