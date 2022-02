Muy de acuerdo con lo escrito por Victor Calvo en Lectores bajo el título "La revolución de los mayores".

Esta era la situación (fotos adjuntas) el día 3 de Febrero en una oficina bancaria. En las fotos no se aprecia en su totalidad el personal que había esperando para ser atendido en la ventanilla de caja. Pues detrás del cajero que se ve a la derecha hay esperando (dentro de la entidad) unas 11 personas y que al ser mayores, varias de ellas han intentado sentarse donde han podido.

Las fotos muestran las personas que hay en el "hall" o zona previa a la entrada, donde se encuentran los cajeros automáticos, de la oficina, cuya ocupación no permite más personas por tratarse de un espacio reducido, lo que motivaba que hubiera gente en la calle esperando para ser atendida en "caja".

En total éramos 19 personas, lo que ocasionó esperas de una hora larga para ser atendidos.

O sea, un desprecio en toda regla a las personas, cuando ello podía, porque así debería haberse solucionado, si bien en parte, abriendo la ventanilla de caja que, al lado de la que se encontraba operativa, estaba cerrada.

Para conocimiento del periódico por si en cualquier momento les pueden ser de utilidad para su publicación, con relación a la situación de la banca en tal sentido, las fotos que acompaño siempre y cuando la normativa legal permita su publicación, pues el empleado que atendía la caja me dijo que no podía hacerlas y me amenazó con llamar a la policía, cuestión que no hizo ya que durante el tiempo que restó (unos 40') hasta que fui atendido no apareció policía alguna. En cuyo sentido he de decir que la atención en caja por tal empleado fue cordial.