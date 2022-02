La zona del medio nunca ha gozado de buena fama. Suele ser acusada de equidistante, sin duda alguna, por la ignorancia de quienes no la habitan, que son ni más ni menos los que adolecen de criterio y tienden a dejarse llevar por la marabunta. A mí me gusta la zona del medio, no solo porque es tranquila y apacible, sino sobre todo porque me deja escuchar a quienes no piensan igual que yo, a quienes no sienten igual que yo, y también a quienes no quieren ni tan siquiera escuchar mi voz. La palabra adquiere en este lugar toda su grandeza, deja de ser un arma arrojadiza para convertirse en un arma de seducción, sin estridencias, pero sin restricciones, libre y respetuosa al mismo tiempo, sincera, amable y honesta. El debate es posible y el acuerdo es aceptado sin complejos al tiempo que el adjetivo pasa a segundo término. Últimamente la zona se está despoblando mucho, al más puro estilo rural. Lo irracional levanta pasiones y alimenta lo visceral. Hablando de vísceras, ¡vaya numerito el de Lorca! Vergüencita ajena. Cualquier día alguno se habrá marchado tan lejos que, aunque quiera, no sabrá cómo regresar. Por si acaso: al fondo a la izquierda. Carmen Capilla Lanagrán. valència.