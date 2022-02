Hoy en día el empobrecimiento cultural de los jóvenes es mayúsculo. Esto se puede ver en las redes sociales, donde existen gran cantidad de vídeos en los que adolescentes son preguntados sobre conceptos culturales básicos y pocas veces aciertan. Sin embargo, como estudiante pienso que nosotros no somos los únicos culpables. La gran mayoría de los estudiantes opinan que el colegio es aburrido, y que sólo es una obligación. Y este es el verdadero problema. El colegio tendría que ser un lugar para aprender, no una obligación. Sinceramente, los jóvenes hemos de mejorar nuestra actitud en el aula; pero no solo nosotros tenemos que mejorar, sino que los colegios también tienen que adaptarse. Lo primero son los profesores, aunque no lo parezca, nosotros notamos qué profesor quiere dar clase y cuál no. Además son el enlace entre el colegio y los alumnos.