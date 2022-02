De vez en cuando me gusta salir a recorrer la zona de huerta de Benimaclet y Alboraia y, después de mucho tiempo, no deja de sorprenderme que la antigua Vía Xurra, la plataforma hoy liberada del tren que unía València y Zaragoza, haya quedado reservada para un carril bici y una calzada para vehículos. No hay acera ni espacio para caminar pese a las constantes proclamas oficiales en favor del peatón. Una «ruta del colesterol» que expulsa al caminante.