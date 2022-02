Muchos hemos querido inmortalizar esta ocasión, y nos hemos fotografiado con el cabezón verdoso y pensativo de Goya, repartido por doce plazas de la ciudad de València. Selfis, en pareja, en grupo, abrazándolo...

¿Pero hemos tenido la ocurrencia de escuchar sus opiniones y sentimientos?

Si ya resulta difícil tener empatía en la actualidad con los cercanos, qué podemos esperar de la empatía histórica. De poco le va a servir al insigne pintor que escuchemos sus impresiones de estos fastos valencianos, pero no estaría de más cederle la palabra ya que llevamos treinta y seis años utilizando su imagen para celebrar los Premios del Cine Español.

Le aproximé mi cabeza, casi tan grande como la suya, en la plaza de Patraix, cuando los niños nos dejaron solos, y le dije muy quedo y con familiaridad: "Qué tal lo llevas, Francisco?" Esperé unos segundos que se me hicieron eternos, y cuando, impaciente, iba a repetirle la pregunta, pude oírle con claridad: "Hace calor en esta tierra en invierno". Animado continué con otra pregunta: "¿Maestro alguna vez estuvo en Valencia?" No observé que cambiara su expresión, pero respondió: "Que yo recuerde, nunca. Válgame Dios que me acordaría". Retomé la interviu al hilo de sus palabras: "¿Y qué impresión os causa esta tierra y sus gentes?" Antes de su respuesta creí oír un "uff", y enseguida se materializó: "Me habría gustado vivir aquí en mis tiempos mozos. Sois gentes bulliciosas y gentiles, capaces de disfrutar con lo que amáis, pero me temo que tanta luz y tanto mar habrían cambiado mis modelos y motivos". "Nunca es tarde para vivir una nueva experiencia, maestro", intenté ser positivo. Respondió con prontitud: "Quizás tengas razón. Además me habéis aumentado y multiplicado; cualidades que en mi época me habrían venido bien". Me imaginé que Goya con su edad, los días de exposición y el jolgorio estaría cansado, y le hice la última pregunta: "¿Cómo resumiría la experiencia de su visita a esta tierra, que también es la suya? El maestro realizó una inspiración profunda antes de responder: "El mejor resumen de lo que pienso sería una pintura, pero como eso no es posible, te diré que nací en Fuendetodos, que dejé este mundo en Burdeos, que viví tiempos cruciales y convulsos, pero que me habría gustado vivir en Valencia, aunque con menos gente a mi alrededor y junto al mar". Noté que se había emocionado, enmudeció, y respeté su silencio.

"No se si sabe que es un privilegio y un honor tenerlo entre nosotros", pensé; pero ya no me oyó, o, tal vez, sí...