Amb motiu de la construcció d'un edifici al Carrer Matías Perelló núm. 1, de València, des de fa unes setmanes l'accés al Col·legi Públic Balmes pel carrer Mestre Aguilar queda bloquejat, dificultant l'accés al col·legi amb l'evident risc per als xiquets, pares i iaios, que han de sortejar al camió i maquinària que els dificulta el pas. Tenint just al costat de l'obra “La Junta de Districte de Russafa”, la Policia Local haguera de vigilar el lloc i assegurar un accés segur no posant en greu risc a ningú i que no s'haja de lamentar cap desgràcia irreparable.