Hace años que quería escribir para transmitir un positivo mensaje para el autor de los jeroglíficos de su diario, cuyo nombre nunca aparece tipificado. Todo comenzó hace unos años en Requena. Allí un amigo suscrito a Levante-EMV, me recomendó la sección de pasatiempos y más concretamente el jeroglífico. Con el tiempo fuimos reclutando a más fans de esta sección y ahora somos cuatro amigos desde Valencia, Jaén, Glasgow y Mallorca, los que disfrutamos, jugamos, discutimos y no siempre resolvemos el ingenioso pasatiempo. Este jeroglífico de su diario no tiene parangón con ningún otro puesto que se mantiene en la inteligente simplicidad y el cuidado minimalismo, sin dejarse arrastrar por las modernidades que hacen perder enjundia y tradición a este pasatiempo. A veces son pequeños héroes los que nos inyectan una dosis de alegría diaria y en la mayoría de las ocasiones, nunca lo sabrán. Rubén Macón, Tomasito, Ángel y Torsten. València/Jaén/Glasgow/Mallorca.