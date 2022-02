Las diferentes ideologías políticas van impulsando actitudes y normativas sociales para que las personas vayan adhiriéndose a ellas de una manera natural por nefastas y negativas que sean. Estamos en una democracia y cada uno es libre de hacer lo que crea conveniente, si se actúa erróneamente, las consecuencias derivadas de tal actitud, debe asumirlas y hacerse responsable la persona en cuestión, no la sociedad. En mi opinión, en España no hay pobreza económica. Sí la hubo en la posguerra y se superó paradójicamente con la riqueza moral que había dentro de la familia con la autoridad paterna, con disciplina, orden, obediencia y espíritu de sacrificio y entrega hacia los padres incondicionalmente. Con esto no digo que no hubiera injusticias y abusos (ningún modelo es perfecto) pero ¿hoy viviendo en la libertad mal entendida, no los hay?... De ese contexto hoy abolido, odiado y repudiado salían hijos que cuidaban a sus padres ancianos en sus propias casas; salían convertidos en hombres y mujeres a los 15 años con los que los padres podían contar y apoyarse incondicionalmente, y si no eran felices podían independizarse a la mayoría de edad, seguros de estar aptos para ganarse la vida con honradez y valentía. Eran personas libres, fuertes, capaces, que se crecían ante las dificultades...Hoy de esos que pocos hay; la mayoría de adultos están convertidos en niños vitalicios incapaces de crecer como personas, dependientes como parásitos de los padres y del Sistema de por vida, sólo aptos para ser utilizados como instrumentos afines a la ideología política del momento.