Les escribo por si pudiera interesarles sacar en alguna noticia o similar la imposibilidad del Ayuntamiento de València por hacer cumplir su propia legislación de manera efectiva por la falta manifiesta de medios.

Les cuento: Vengo sufriendo desde hace meses los problemas de ruido generados por un pub con licencia para cerrar a las 3:30. Como consecuencia de ello decidí mandar una instancia al ayuntamiento. Me respondieron que la responsabilidad de ello era de Policía Local, que cuando les necesitase llamase al 092. Bien, eso hice. He llamado en multitud de ocasiones tanto por ruidos, voces, gritos y consumo de drogas a las puertas del local (incumplimiento de la ordenanza municipal) así como por el incumplimiento de la hora estipulada de cierre (suele cerrar los fines de semana a las 4:15, incumpliendo la Orden 26/2021 de 16 de diciembre de la Generalitat). NUNCA ha hecho acto de presencia Policía Local al lugar, NUNCA. Anoche, la última llamada, le hago saber a la funcionaria que he llamado en multitud de ocasiones y nunca han venido. Su respuesta: Hay muchos avisos y muy pocas patrullas. Le digo que la última vez el local cerró 45 minutos tarde impunemente, generando ruido más allá de su hora de cierre. Su respuesta: Para algo así puede tardar en acudir policía hasta DOS HORAS. No apareció tampoco esta vez.

Ayuntamiento responsabiliza a Policía Local del problema. Policía Local dice que no puede responsabilizarse del problema. ¿A quién pide ayuda un ciudadano para hacer cumplir la ley? La tercera ciudad más grande de España no puede hacer cumplir su propia legislación en defensa de sus ciudadanos. Impunidad absoluta.