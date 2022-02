Nuestro insigne humanista universal Luis Vives, cuyo busto ha sido removido en diversas ocasiones en Valencia, estando actualmente de momento en la Plaza de Margarita Valldaura, la que fue su esposa, y donde en su día desaprensivos mamarrachos lo pintarrajearon tanto su ilustre figura como el muro de una casa que tiene enfrente, limpiándose todo posteriormente, aunque la frase histórica que allí ponía y que fue también pintarrajeada, ya no está. Me gustó también el insigne busto, que está en una recoleta plaza ajardinada, y al lado del río que cruza la ciudad por su interior, de la ciudad de Brujas, donde el humanista falleció. También hay que señalar con importancia la estatua y su gran pedestal dentro del claustro de la Universidad antigua La Nau en Valencia, y a su vez señalar también la estatua dentro del jardín de un juvenil Luis Vives y en el instituto que lleva su nombre, también en Valencia. Todo ello a un tiempo me ha recordado la magistral obra literaria que he leído de José Ombuena Antiñolo, que en su libro titulado «La desdichada vida de Dn.Juan Luis Vives» perfila la vida del gran intelectual,expresando que su vida no fue como nos la contaron, y que fue tan azarosa como el baile de sus piedras, que han ido moviéndolo de un sitio a otro en la ciudad de Valencia. Francisco Javier Sotés Gil. VALÈNCIA.