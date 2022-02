Acabo de cumplir los 70 años de edad, 63 fuera del lugar donde vi la luz por primera vez, y me apetece escribir, dando gracias por lo vivido y tanto amor recibido, al echar, con cierta nostalgia por qué negarlo, la vista atrás y apreciar como el esfuerzo y el sacrificio de nuestros progenitores hizo posible, ante el abandono de la agricultura por parte del gobierno de turno en las zonas agrarias y el auge de la industria con sus beneficios sociales en las grandes urbes, un deseo: que sus hijos tuvieran un futuro y pudieran desarrollarse en todos los órdenes de la vida, tanto profesional como económicamente buscando una seguridad en la que poder confiar ese futuro que el trabajo ofrecía.

Nací en el seno de una familia muy humilde, cuyos progenitores tuvieron que dejar atrás, como dicho, su tierra para buscar un futuro para sus hijos. Y así mi padre, cuya vida era tranquila y sosegada desarrollando su oficio de peluquero (barbero) en su propia barberia en un pueblo agrícola de Castilla, cogió a su mujer y a sus tres hijos y se dirigió a tierras valencianas donde le habían ofrecido un trabajo.

Aquí, ya en la terreta a la que no puedo menos que estar agradecido por su acogida y en la que me he educado y formado integrándome total y absolutamente tanto en sus costumbres como en sus hábitos y actividades de todo tipo formando parte activa de colectivos y asociaciones culturales y festivas, el sacrificio de ambos, mi padre y mi madre, nos permitió iniciar una nueva etapa en nuestra vida, la cual nos enseñó que la cultura del esfuerzo y el sacrificio dan frutos positivos.

Los 3 hermanos, una vez en condiciones de hacerlo, a temprana edad, nos iniciamos en trabajos en el sector del mueble. Y forjamos una profesión. Si bien y con una sana y legítima ambición, los tres tomamos diferentes caminos en nuestra trayectoria laboral. El mayor se inició en el comercio al cual dedicó el resto de su vida y en el que se ha jubilado dejando el mismo en manos de su descendencia. El segundo, en una época donde la juventud buscaba nuevas metas, estudió música y durante una serie de años se dedicó a la misma tocando en grupos, orquestas y acompañando a solistas; volviendo a su profesión más tarde al no continuar apeteciéndole estar viajando constantemente y deseando finalmente fijar su residencia de forma estable junto a su familia.

En cuanto a mí, el pequeño de los tres, mi deseo desde joven fue estudiar. De tal forma que, al no haber podido hacerlo antes salvo contabilidad y cursos diversos cuya realización compaginé con el trabajo, con 27 años, ya casado y con mis dos hijos en el mundo, con la posibilidad de acceder a estudios universitarios para mayores de 25 años, trabajando como contable en una empresa y compatibilizando trabajo y estudios, cursé una diplomatura de 3 años - graduado social, derecho del trabajo y seguridad social- que, junto a los estudios de contabilidad realizados años atrás y cursos diversos sobre derecho tributario, cursando más tarde un máster de contabilidad y auditoría de cuentas, tras abrir hace 40 años un despacho de asesoramiento laboral y fiscal junto a otro graduado social y un economista, desarrollé mi labor profesional como responsable en España de una compañía de logística perteneciente a un grupo con sede en Suiza. Y ahí, tras veinticinco años de dedicación a la misma, acabó mi vida laboral y profesional. Desde entonces mi dedicación se centra, como prioridad principal, en colaborar con mis hijos y nietos y, en otro orden de cosas, en labores altruistas en el seno de una parte de la iglesia cuya forma de entender la sociedad me es próxima.