He tenido ocasión de visitar la exposición fotográfica homenaje que, en la Plaça de l’Ajuntament de Valencia, se dedica a los valencianos que han obtenido un Premio Goya por su trabajo cinematográfico, y he echado en falta (que me perdonen los organizadores si me equivoco) a Pablo Llorens, un maestro de la animación que cuenta en su haber con, al menos, dos Premios Goya. Y, si la memoria no me falla, yo mismo tengo uno en la categoría de Mejor Película por Todos a la cárcel, dirigida por Luis G. Berlanga, en la que tuve el privilegio de participar como productor. Me temo que, probablemente, las ausencias sean más. Como se suele decir, «son todos los que están, pero no están todos los que son». En cualquier caso es, en mi humilde opinión, un imperdonable olvido. Pepe Ferrándiz. Productor Audiovisual. VALÈNCIA.