Los rayos de sol entraban transversales hacia la barra y de espaldas a ellos, conversaban

-- Pues ¡claro que saben el mal que provocan! – le dijo Alberta a Jesús moviendo las manos.

Jesús estaba preparando un café girando el torso para hablar con ella. Andrés estaba cerca y dijo.

- - Lo extraño sería que el mundo bursátil tomara medidas sociales que recortaran sus beneficios. No califiques sus actos, son consecuencia del funcionamiento propio de las sociedades en el mercado. Con algoritmos se podría calcular sus actos.

Antonio estaba con los antebrazos sobre la barra mirando la cafetera, dorada brillante, con algo de óxido dándole enjundia y estilo. Sin apenas girar la cabeza les dijo

- - La única solución sería una intervención del estado, obligando a las entidades bancarias a dar la posibilidad a todo cliente, gente mayor pertenecientes a otras generaciones en este caso, de la utilización correcta de un elemento primero e importante para la vida en la actualidad.

- -- A punto he estado- confesó Andrés- de calcular los gastos posible del banco en los servicios a las personas de mayor edad. He estado cerca de calcular dentro del mercado un hecho moral. Como aliena. El mercado no siente. No hay ni buenos ni malos. O leyes o no hay corrección – y rápido, casi sin interrupción, Alberta apunto

- - Y además sería un antecedente importante que se corrigiera un acto económico por causas cívicas….los jueces que tuviesen ganas los crujían. Tres años sin comisiones. El cliente entró a invertir en su banco en unas condiciones propias de sus circunstancias generacionales, lleva muchos años trabajando con ellas y, ahora, sólo una parte y por intereses propios, decide cambiar los mecanismos que ya no pertenecen a esos primeros clientes. Pero no, error, habéis adquirido un compromiso con el cliente. ¿ moral?, no económico. Los bancos no crecieron en los montes.

A Andrés se le iba poniendo cara de malicia.

- - Ahora, puede que haya otra salida. El propio mercado, realizando un bucle consigo mismo puede buscar con más intensidad estos clientes. Puede ser un gran escaparate de exhibición. El camino toma la inversa y se busca la máxima potenciación de la facilidad en el uso bancario por parte de la gente mayor. Los clientes, son siempre clientes y tonto quien no lo sepa.

Entre sonrisas acabaron la conversación mientras escuchaban las palabras de Jesús diciéndoles que juzgar a los bancos es muy peligroso.