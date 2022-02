Casa Caridad alivia el hambre de muchas personas, no se puede criminalizar al pobre, se le debe ayudar, no con medidas de expulsión como ya se hizo cuando dormían bajo el puente de Ademuz creando un lago artificial bajo el mismo. Ayudar con albergues, urinarios públicos gratis, no todo el mundo puede pagar una consumición en un bar y tampoco están para eso. Miramos hacia otra parte cuando vemos o nos cruzamos con un «pordiosero» (palabreja que deriva de pedir limosna diciendo Por Dios), creemos que todos son aprovechados y holgazanes, puede que haya alguno, pero en muchos hay necesidad. Invito desde aquí a hacer donativos a Casa Caridad, no hace falta ir se pueden hacer por Internet, y a votar en las próximas elecciones a quien se proponga ayudar a los menos favorecidos en su programa, se ve menos que las grandes obras y fastos pero ayuda más. Luis Monleón Almela. PATERNA.