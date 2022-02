Hay películas que se nos quedan grabadas en la retina, en nuestra memoria y en nuestro corazón por siempre. Una de ellas es “Mary Poppins”, protagonizada por Julie Andrews y Dick van Dyke, estrenada en 1965 en España.

Hay una escena, en la que el señor Banks, a instancia de Mary Poppins lleva a sus hijos al banco donde él trabaja para enseñarles su trabajo y les presenta a sus jefes.

El pequeño Michael Banks lleva dos peniques para comprar pan y alimentar a las palomas. El dueño del banco en persona quiere persuadirle para que desista en su empeño porque con ese dinero solo conseguirá que engorden las palomas, nada más, e intenta persuadirle para que los ingrese e invierta en el banco. “Hay que saber hacer fortuna”, le decía. Sin embargo, el chico se opone y rechaza esa invitación muy a pesar de la insistencia de su padre que ve peligrar su puesto de trabajo en la entidad. Al final los niños, con su forma de pensar idealista deciden invertirlos en lo qué pensaban que era lo mejor. Esa ya es una lección que nos daba la película: “cuidado con la banca”

Han pasado muchos años desde el estreno, y a pesar que la historia sucede en una Inglaterra cerca de los años de la primera guerra mundial, la situación no ha cambiado nada en absoluto. La esencia de la banca es la misma.

Los distintos gobiernos, da igual el color que tengan, nos informan mensualmente de la EPA; de las variaciones de altas y bajas en la seguridad social; de las pérdidas o ganancias de empleos, de los análisis de los distintos tipos de contrato, etc. Sin embargo, se les olvida, tal vez voluntariamente, de un dato muy importante cuando nos informan de los reajustes en empleos del sector bancario, y no es otro de que no nos informan que ustedes y yo somos los nuevos empleados de la banca sin haberlo apercibido. La potente maquinaria del marketing bancario está en marcha. Sí, la banca reajusta su plantilla y cierra sus oficinas repartidas por todo el país bajo el pretexto del cambio de ciclo, cambio generacional, era de la digitalización, y otros alegatos, pero la realidad es que está cerrando oficinas y prejubilando a muchos empleados valiosos a cambio de que nosotros desde nuestros dispositivos móviles, ordenadores personales, tabletas, etcétera seamos sus nuevos empleados, y no a coste cero, sino que además debemos pagar por ello. Excelente truco de magia.

Estos empleados que prejubilan o despiden cuestan al erario público una suma muy importante de dinero. La banca argumenta que ellos participan con grandes pérdidas cuando hacen estos reajustes, sin embargo, no hay que olvidar que cada gasto que ellos contabilizan son menos impuestos que luego no cotizan.

Carlos San Juan, médico jubilado, acostumbrado a ver dolor y sufrimiento de las personas, inició una batalla personal recogiendo más de 600.000 firmas en la iniciativa “Soy mayor, no idiota”, y que recientemente ha llevado al Congreso. Gran gesta por su parte, sin embargo, las preguntas que surgen son:

-¿Hacía falta llegar a tal extremo?

-¿Era necesario que un jubilado, que debería estar disfrutando de su tiempo libre, hiciera esto?

-¿Por qué la banca no utiliza a estos profesionales muy capacitados que prejubilan para realizar estos menesteres?

-¿Dónde está la Atención Personalizada al Cliente?

-¿Por qué por parte de los gobiernos se ha permitido que se llegue a esta situación?

Y mientras esperamos respuestas, seguimos padeciendo las abusivas condiciones y comisiones que nos está imponiendo toda la banca. Condiciones silenciadas, manipuladas y disfrazadas. Nos tratan de vender que formamos parte de su equipo; de su familia; y si queremos liberarnos de esas comisiones que rayan en la usura, debemos cumplir con ciertos parámetros u obligaciones como ingresar unos importes mensuales en la cuenta que posiblemente no podamos cumplir; amén de contratar servicios que no necesitamos, como seguros y un sinfín de productos que muchos usuarios ni entienden. No hay que olvidar lo que pasó en el escándalo de las preferentes.

Y entretanto, silencio por parte gubernamental. Porque los gobiernos, y los partidos que gobiernan, le deben tanto a la banca que tienen los pies y manos atadas, por no decir algo más impropio.

Para amansar la opinión pública se dedican a crear comisiones de investigación; comisiones de estudio; y un largo etcétera sin ningún sentido, para que al final, el pueblo, siempre el pueblo, sea quien luche y defienda sus intereses. Nada nuevo.

No descuidemos nunca películas como Mary Poppins y no olvidaremos quién es quién en realidad.

Solamente queda añadir: Supercalifragilisticoespialidoso, que sirve para expresar lo que uno siente cuando se queda sin palabras.