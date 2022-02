Llevo 70 años en nuestra ciudad. Aquí nací el día de la Plantá, pasé mi niñez y juventud junto a Zapadores, donde la ciudad se hacía huerta. "Ha llovido mucho" en estos años, aunque a destiempo y no a gusto de todos. He pasado de jugar de niño en solares y descampados a llevar a mi hija a parques amplios y cercanos; de no tener luz en mi calle a una inflación de farolas decimonónicas; de venerar el icono de El Miguelete a sustituirlo por la Ciudad de las Ciencias; del puerto para los pescadores a la Copa de América; del Turia como acequia de riadas a pulmón verde y lugar de encuentro; de calles sólo para los vehículos a vías, avenidas y plazas adaptadas para peatones y bicicletas. No voy a juzgar los cambios habidos ni a sus gestores, pero creo que en estos últimos años hemos cambiado - queda mucho por hacer- el concepto de ciudad, y hemos mejorado la habitabilidad del centro y de los barrios y las comunicaciones urbanas. Pero lo que más me llama la atención es que no hemos necesitado seguir haciendo obras faraónicas para mejorar nuestra ciudad, para ponerla en el mapa. Hemos saneado, reformado y mejorado lo que teníamos; lo antiguo lo hemos puesto en valor. No nos hemos olvidado de nuestra historia. Estamos situando a Valencia en su territorio. Mirar solo al futuro nos puede cegar.

Los Santos Juanes, La Lonja, el Mercado Central, la Llotgeta, la Plaza de La Reina, la Plaza del Ayuntamiento, la Calle de la Paz... Valencia se está poniendo guapa, pero hemos de amarla, respetarla y cuidarla, porque "es de todos"; un sentimiento que también hemos de recuperar y restaurar.