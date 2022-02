Los titulares de los últimos meses, casi dos años ya, hablan del agravamiento de los problemas mentales en un alto porcentaje de la población. La larga duración de la pandemia y el enquistamiento de sus consecuencias están pasando factura por doquier. Parece que todo el mundo sufre estados depresivos. Todos, en mayor o menor medida, sienten ansiedad, acusan una tristeza profunda. Dicen los expertos (qué mundo este tan repleto de expertos, de todólogos) que causada por las restricciones, los confinamientos y la incertidumbre ante un panorama incierto y un futuro tenebroso. Nadie sabe qué hacer con su vida. La melancolía se ha cebado con sectores vulnerables y con otros que hasta hace poco eran invencibles, poderosos, incombustibles ante la adversidad y el desaliento. Los psiquiatras y psicólogos tienen las agendas repletas. Se están recetando más ansiolíticos y antidepresivos que nunca. Pero, ¿realmente hay tanto trastorno depresivo en la sociedad? Estar triste, pasar una mala racha, no es estar enfermo de depresión. La depresión es mucho más. Es sentirte fuera del mundo sin saber el porqué. Es tenerlo todo y no querer nada. No disfrutar, pudiendo hacerlo, de lo que siempre has amado hacer y sentir. La depresión es saber que tienes una vida, pero que no quieres ni tienes fuerza para vivirla. Es aguantar una sucesión de días iguales, clonados, jornadas calcadas unas a otras, sin ganas de luchar por nada. No, tener depresión no es solo sentir tristeza. Es ser un cuerpo vivo, pero con el alma muerta. Si sabes el motivo por el que estás triste, quizá no sea depresión, posiblemente solo sea tristeza. Francisco Castro Guerra. ALGEMESí.