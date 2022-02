Las autoridades municipales, me consta que con opinión contraria de los técnicos, han decidido efectuar una actuación urbanística en Utiel, en la calle Dr. Alejandro García, que a muchos vecinos nos parece un monumental error. Sé que la legalidad exige que un proyecto como este, una vez aprobado en Pleno, sea expuesto en el Ayuntamiento, para que cualquier ciudadano pueda hacer alegaciones en plazo. Una cosa es la legalidad, y otra la opacidad y falta de transparencia, lo que parece intencionada, ya pues los ciudadanos no nos enteramos. En un pueblo pequeño como Utiel, es elemental que se debe reunir a los vecinos más afectados, para informarles, para contrastar opiniones, para que opinen, para dar ideas... y, con ello, quizás, pueda modificarse el proyecto para mejorar la población. No se ha hecho, lo que me lleva a decir que « Un pueblo desinformado, es un pueblo despreciado» , lo que es una provocación. La calle Dr. Alejandro García era una calle arbolada, con anchas aceras... Tenía personalidad y aspecto de avenida, siendo una entrada elegante a la población. Ahora, después de este monumental despropósito, la calle pierde lo que tenía, pues se estrechan notablemente las aceras y se han talado todos los árboles, con el único argumento de posibilitar que aparquen 14 coches más. Rafael Pérez Fuentes. UTIEL.