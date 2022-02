Mi madre tiene Alzheimer. Ella ya no se acuerda de los malos momentos que ha pasado en el banco cuando iba a hacer alguna gestión y se sentía maltratada. Nos lo contaba, a mí y a mis hermanas, pero tampoco le prestábamos mucha atención (como siempre ha sido un poco exagerada). Hace unos días el tema ha salido a la palestra por la denuncia de Carlos San Juan, un valenciano de pro, y el Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto y parece ser que incluso va a ser recibido por las altas instancias de la banca, aunque mucho me temo que más preocupadas por su imagen que por la salud mental de nuestros mayores.

Hoy cuando he ido a comer a un restaurante japonés, me han ofrecido una carta encriptada en un código QR y no he podido evitar acordarme de mi madre. ¿Qué hubiera hecho la pobre? Así que les he pedido una carta. Carta en papel no hay, me han contestado amablemente. Si quiere se la enviamos a su correo. No, no hay problema, les respondo al tiempo que caigo en la cuenta de que mi madre nunca ha tenido un correo electrónico. Y empiezo a pensar en todo lo que mi madre no ha podido hacer. Ahora, está esperando que la Administración le asigne una plaza residencial, pero parece que la cosa va para largo. Parece ser que no hay prisa porque, aunque el año pasado murieron más de 4.000 ancianos en nuestra Comunidad a la espera de recibir una prestación, las estadísticas nos sonríen porque el dato verdaderamente importante es que ha disminuido un 11% la lista de espera. A ver si mi madre tiene suerte, llega a tiempo y entra en la estadística buena y no en la mala, aunque mucho me temo que no porque el día 20 cumple 90 años y no está para mucho esperar. No sé si los de arriba han caído en la cuenta.