El Gobierno de España ha aprobado unas Leyes discriminatorias perjudicando a las personas que hemos accedido a la jubilación en el año 2021 con una pensión intermedia a los cuales no se nos ha reconocido la revalorización de las pensiones por el IPC del año 2021 correspondiente al 0,9% + 1,6% y de la denominada Paga Compensatoria (Paguilla) del 1,6% de lo percibido en pensión en el año 2021 y tan sólo se nos ha reconocido la revalorización del IPC de enero de 2022 del 2,5%, cuando a las personas que igualmente han accedido a la jubilación en ese mismo año 2021 pero con una pensión mínima, pensión de viudedad, pensión no contributiva y pensión de Clases Pasivas sí que les reconocen todas las revalorizaciones indicadas anteriormente, por lo que crea una injusticia y un agravio comparativo. Los afectados hemos solicitado la mediación del Defensor del Pueblo para que el Gobierno efectúe un Decreto en el cual elimine dicha discriminación con el objetivo de que puedan reparar el perjuicio que nos están produciendo y nos concedan la revalorización de las pensiones del IPC de 2021 a todas las personas que hemos accedido a la jubilación con la pensión intermedia, pues somos muchos los afectados.

Esto es un problema político, pues el Gobierno ha aprobado leyes que han creado una desigualdad entre los españoles, lo cual atenta los principios de igualdad de la Ley de Leyes que es la Constitución Española, por lo que requiere una solución política mediante una simple corrección con un nuevo Decreto que subsane esta injusticia por agravio comparativo y solucione el problema definitivamente y es por lo que hemos solicitado los afectados la ayuda y mediación del Defensor del Pueblo para restablecer la justicia e igualdad lo antes posible.

A continuación indico que Leyes resultan discriminatorias para los jubilados en 2021 creando un agravio comparativo entre las revalorizaciones por IPC de 2021 de las pensiones mínimas, de viudedad y no contributivas respecto al resto de pensiones intermedias, cuando en todos los casos hemos accedido a la jubilación en el mismo año 2021:

1.- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 en la Disposición adicional cuadragésima sexta. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y otras prestaciones públicas en el año 2021 crea un agravio comparativo de injusticia entre el Apartado uno donde nos excluye a las personas que nos hemos jubilado en el año 2021 con respecto al Apartado dos donde incluye a las personas jubiladas de la misma forma en el año 2021 pero que perciben una pensión mínima, de viudedad o no contributiva o de Clases Pasivas.

2.- Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022, en la Disposición adicional primera. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas en el ejercicio 2021 crea un agravio comparativo de injusticia entre el Apartado a) donde nos excluye a las personas que hemos accedido a la jubilación en el año 2021 respecto a las personas del Apartado b) y c) que habiendo accedido igualmente a la jubilación en el año 2021 si que les reconocen la revalorización por el hecho de ser perceptores de pensiones mínimas, de viudedad, no contributivas, etc