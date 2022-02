Recientemente dos diputados del parlamento español han tomado una decisión que ha motivado un crispado debate en la sociedad. Independientemente del trasfondo político de la misma cabe plantearse una valoración ética al respecto.

Cuando se forma parte de un equipo y éste decide algo con lo que no se está de acuerdo hay que exponerlo y si se forma parte del plan de ejecución, hay que hacer constar el rechazo al mismo y la determinación de no cumplirlo para que se proceda en consecuencia. Si se decide actuar por cuenta propia sin contar con el equipo se produce un engaño. Si públicamente se dice lo contrario de lo que se va a hacer se produce una mentira. La mentira y el engaño marcan de por vida la confianza en una persona llevándola a un descredito, incluso en los que pudieran estar de acuerdo con la misma. La justificación de dicha actuación en base a un problema de conciencia o un supuesto apoyo de amigos o conocidos es un pobre recurso de personas intelectualmente limitadas. Nunca he entendido las alusiones a la conciencia para dignificar una actividad, porque la conciencia de un sinvergüenza estará siempre en sintonía con su forma de actuar. En cuanto al entusiasmo de amigos, compañeros o vecinos, no es aceptable como parámetro de cuantificación estadística. Por cierto en cuanto al apoyo popular que suscitan algunas decisiones, no siempre avalan su decencia y como ejemplo y salvando las distancias, convendría darse una vuelta por las páginas de la historia y comprobar que en la puerta de Brandemburgo un señor con bigote suscitaba un fervor apasionado de miles de personas y luego resulto que se convirtió en uno de los personajes más siniestros de la historia.