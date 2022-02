Como bien es conocido, el funcionariado en la administración pública nos tiene acostumbrados, todavía y a pesar de haber pasado muchos años de aquello, al "vuelva usted mañana".

A fecha de hoy y amparándose en la pandemia, todavía hay administraciones en las que obtener cita previa tanto para atención presencial como telefónica es, al menos en el INSS en Torrent, poco menos que imposible.

Si bien, en el caso de la Agencia Tributaria no puedo decir lo mismo toda vez que es normal que, pidiendo hoy cita previa la puedas obtener para mañana aunque tal vez no estén disponibles todas las franjas horarias, pero pudiendo hacerlo en el horario que quede libre. Y si te esperas a pasado mañana es muy posible que puedas elegir ser atendido en cualquier franja horaria.

Pero lo que me ha ocurrido últimamente es digno de comentar y hacerlo público. Encontrándome en la oficina de Torrent el día 8 de febrero actual y tras el cabreo de turno por una actuación poco o nada procedente por parte de la Agencia Tributaria al haber cometido errores en una diligencia, al no poder avanzar más con el funcionario que me atendía solicité hablar con el Administrador.

Fui atendido por quien en estos momentos ocupa tal cargo en la administración de Torrent, una mujer.

La atención fue total y absolutamente cordial y amable en todo momento hacia mi por parte de la referida Administradora. Tras la recepción cursé un escrito solicitando detalle de cuanto era el objeto de mi queja.

El 15 de febrero, 7 días después de lo referido, me ha llamado telefónicamente la citada Administradora. Como quiera que se ha ocupado personalmente del caso que le expuse, en la referida llamada me ha explicado con todo tipo de detalles lo referente a mi queja, cuya explicación ha sido de mi aceptación y satisfacción al haber sido corregidos los errores en los que ha incurrido la Agencia Tributaria así como confirmado lo procedente que yo había admitido y que será recurrido a continuación una vez aclarado.

Por ello, y como quiera que de ser bien nacido es ser agradecido, quiero hacer público mi agradecimiento, además porque es de justicia hacerlo al ser cuestión no habitual y por ello la consideración debe ser pública, a la Administradora de la Agencia Tributaria en Torrent, cuyo riguroso, ético y respetuoso comportamiento, tanto personal como profesional, ante el administrado debería ser ejemplo, tanto para el colectivo que representa como para el funcionariado en general.

Por ello, ¡gracias por su atención, administradora de la Agencia Tributaria de Torrent!