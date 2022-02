De la época del PP en el Ajuntament de Godella y en la GV, existe un PAI destructor de una ingente Zona Boscosa, en la Cañada de Trilles, conocida popularmente como ‘la Torreta del Pirata’.

El PAI se presentó en sociedad el 21/6/2002, con anuncio en el diario Levante-EMV, y fue aprobado, el 14/1/2005 por la DG de Planificación de la GV.

Existe ingente cantidad de documentación, en la que PSPV-PSOE, COMPROMIS, IZQUIERDA UNIDA --Hoy Podemos-IU, lograron con su ‘AGITPROP’ tradicional, la presentación de 35.000 alegaciones en contra del PAI.

Hoy, después de casi veinte años, el PAI sigue vivo, no ha sido caducado, dada la inadecuada Gestión de los distintos equipos de Gobierno, que se han sucedido en el Ajuntament. Se le podría denominar: ‘el PAI ETERNO’.

Y no sabemos por qué, el actual Consistorio de COMPROMIS con su Regidor de Urbanismo al frente (que ahora continua con la alcaldesa del PSPV.PSOE) defiende el Proyecto en las sesiones del Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente-CUMA, la Junta de Gobierno y en un acto público, en el Teatro Capitolio, donde el público participante, ya le dió un baño de historia y realidad.

Parece que quieran meter las máquinas a toda prisa, tratando de ejecutar ‘hechos consumados’, destrozando. de forma irreversible, el pulmón verde en Godella.

El Ajuntament debería haber declarado, hace años, este bosque como “PARAJE NATURAL” y otorgarle así, la máxima protección, y anexionarlo al ‘Anillo Metropolitano de Valencia’ de la GV.

Es verdad que los propietarios de los terrenos no pueden REGALAR los terrenos, salvo alto patronazgo, pero el Ajuntament sí que puede declararlo PARAJE NATURAL, marcando un justiprecio, y solicitando el dinero a COMUNIDAD EUROPEA, a través de los múltiples canales de financiación establecidos.

Alonso, Cavanilles, Pinazo, y hasta Machado, perdonarnos. Nuestros hijos y nietos ya no podrán ver ese tejido boscoso, que seguro, vosotros disfrutasteis y paseasteis. No hemos sabido, y peor aún, no hemos querido estar a vuestra altura.

Los ciudadanos de Godella deberían tener presente la destrucción del Bosque de la ‘Torre del Pirata’ en los próximos comicios, ya sean Municipales, Autonómicos o Generales, y obrar en consecuencia. Una Plataforma Ciudadana con 400 votos puede obtener un concejal, que podría ser determinante.