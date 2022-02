Leo con preocupación el titular de una noticia dominical: «El menor parricida de Elx había leído un libro sobre un joven que mataba a su familia». La novela en cuestión es «La edad de la ira», de Nando López, que Atresmedia acaba de llevar a la pequeña pantalla. Los titulares son un grito de atención y cumplen tres objetivos: anunciar y resumir la información que va en la noticia; convencer de que aquello que se cuenta es interesante; y, como alertaba Lorenzo Gomis, «evadirse de la propia información que resumen, cobrar vida propia, resultar inteligibles por sí mismos, de modo que el lector, apenas leído el titular, pueda ya contar el hecho». Y ahí está la gran perversión del titular sobre el crimen de Elx. Que el hecho noticiable no es la lectura de un thriller por un adolescente. Y lo que subyace en la cabeza de la noticia es aterrador. Pone el foco en un dato, anecdótico, que puede confundir al lector. Libros como inductores de un crimen. Libros que provocan locura. La locura de Don Quijote era pareja a la perversidad de sus congéneres. Una perversidad que disfraza la ignorancia ante enfermedades tabú y poco habladas, las mentales, probablemente de las menos conocidas, más estigmatizadas y menos investigadas de la historia. El origen de tan execrable crimen no puede ser jamás un libro. ¿Dónde queda entonces la posible enfermedad mental del menor? ¿O su creciente adicción a los videojuegos? ¿O su nulo margen frente al fracaso? El detonante del crimen parece ser la desconexión tecnológica impuesta por los padres como castigo por las malas notas del joven. No lo asociemos a un libro. Ni tampoco a los videojuegos. Por favor. No son gigantes, ni molinos, ni armas, solo libros. Solo en muy contadas ocasiones, las grandes firmas de la Literatura aceptan bajar al terreno de las aulas. Nando López es uno de los pocos autores y autoras que no olvida a su público. El curso pasado, en plena pandemia, continuó su maravillosa tarea divulgativa con charlas telemáticas. En mi instituto, el IES Josep de Ribera de Xàtiva, propusimos la lectura de varios de sus libros, «Nadie nos oye» y «La foto de los 10.000 me gusta». Su generosidad, su proximidad y su talento nos desbordaron en el encuentro digital que pudimos compartir con él. Es un abanderado de la igualdad, sin matices. ¡Cómo me ha dolido ese Complemento Directo alusivo a una de sus novelas! Fomentar la lectura entre los chicos y chicas de la generación digital y audiovisual es una tarea titánica para los docentes. Me gustaría pedir su colaboración para poder llevarla adelante. La suya y la de sus lectores y lectoras. La suya y la de los padres y madres de hijos e hijas de todas las edades y condición. La suya y la de toda la sociedad. Leer es la mejor vacuna para la irracionalidad, y no al contrario. Es garantía de libertad. La mejor medicina para curar heridas. Sean las que sean. Que todo en la vida son libros y los libros, sueños son. Con permiso de Aute… Y de Calderón. Laura Martínez. valència.