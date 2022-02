He superado la variante Ómicron de la cepa coronavirus. Con ello me sitúo en una posición privilegiada para obtener la superinmunidad covid. Con las 3 pautas de vacunación completas y tras 12 días de aislamiento -en los cuales he experimentado síntomas leves- estoy en condiciones de afirmar que el coronavirus no es tan fiero como parece aunque, eso sí, debemos tratarlo con precaución y mucha prudencia. Desde aquí, un sentido homenaje a todos aquellos que se han quedado en el camino y, también, a quienes lo han vencido y lo derrotarán en el futuro. Alberto Jesús Lereu Sanchis CATARROJA