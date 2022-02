Recuerdo el revuelo que causo hace unos meses la nueva película de Adam Mckay con Jennifer Lawrence y Di Caprio como protagonistas, en la peli evitando hacer spoiler ellos son un par de científicos que advierten al mundo de que un cometa va a impactar en la tierra con una seguridad absoluta suponiendo la extinción.

Los distintos gobiernos y medios de comunicación empiezan a actuar irracionalmente, los gobiernos quitándole gravedad debido al caos electoral que causaría, los medios con sensacionalismo y la sociedad tomándolo como un meme incluso saliendo grupos negacionistas del cometa. Esto es una analogía a como la sociedad trata temas como el cambio climático, la actual pandemia de COVID-19 etc.

Pues bien ojalá todo este largometraje tan aclamado fuera solo una ficción, la realidad es que estamos al borde de una nueva película llamada "don't look down" solo que esta vez el sujeto de la oración no somos nosotros "we" si no "They" , ellos no miran abajo.

En los últimos días, se ha ido aumentando la tensión entre Rusia y Ucrania. Como en todo conflicto cada parte tiene sus razones y sin sonar equidistante los medios han tratado esto unilateralmente en cada bando y los gobiernos se han alistado también en cada uno de estos, pero realmente hasta que punto se están buscando vías para evitar el posible desencadenante de una tercera guerra mundial o es algún fetiche innato desconocido del ser humano tratar de resolver los conflictos políticos a golpe de misil.

Realmente da la sensación de que ninguno de ellos está mirando abajo a sus pueblos, más bien seguimos viendo potencias mundiales midiéndose sus miembros en una situación de pandemia global donde se ha visto que debemos empezar a pensar en el mundo de una manera más colectiva, nadie va a preguntar si queremos participar en esa posible guerra en caso de darse, vamos a volver a tomar decisiones en las que están en juego vidas sin tener en cuenta la opinión popular, esto aplica a todos los países implicados. Dudo que realmente nadie quiera esta guerra, talvez no hayamos alcanzado aún un nivel de civilización que el mundo actual requiere, pero yo siento que todos por dentro sentimos a esos dos científicos de don't look up gritando "¡ YA BASTA ! , escuchen y miren a bajo por una vez".

Reflexionemos lo que nos jugamos como bien dijo Einstein "No sé con qué armas se peleará la tercera guerra mundial, pero la cuarta será con palos y piedras".