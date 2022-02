Alguien definió la guerra como: Evento en el que se matan jóvenes que no se conocen entre sí alentados por viejos que sí se conocen. Hay un viejo que no para de decir que va a haber guerra tal día o al siguiente, ha de mantener su industria armamentística, tradición que le viene de antaño pues siempre han sabido armarla de una u otra forma para no parar: el hundimiento del Maine en Cuba, Pearl Harbour, Vietnam, el 11-s, etc., esperemos que no pase lo de la fábula y no venga el lobo pues lo pasaríamos mal todos menos los que lo incitan. Por otra parte está el aspirante a Zar, más joven de edad pero parece que no de cerebro, es capaz de provocar muertes con tal de satisfacer su ego, Siempre lo he dicho: «maldito el que sale de su casa para atacar y robar al vecino», cosa que pasa desde tiempos inmemoriales, Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, etc. Algunos me diréis que olvido a Colón, pero pienso que solo buscaba una ruta comercial, los aprovechados vinieron después como siempre ha pasado en muchas ocasiones, la Revolución Rusa, la Francesa, la Falange, etc. Luis Monleón Almela. PATERNA.