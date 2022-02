Veo con estupor el despliegue policial que desaloja a José Manuel de la vivienda en la que vivía junto con su mujer desde hace cincuenta y tantos años. ¿El motivo del desahucio...? Que pagaron a destiempo 800 euros que debían a la comunidad de vecinos. La comitiva judicial era tal que hasta Al Capone se hubiera sentido intimidado. No termino de entender qué leyes nos hemos dado, tan justicieras con los más débiles, pero tan permisivas con los díscolos, carotas e incívicos que se cuelan con descaro en casas ajenas so pretexto de que están desocupadas, con toda la soberbia de quien se siente protegido. Es triste, pero tenemos que reconocer que somos un país cobardica, nos envalentonamos con los débiles, a los que despojamos incluso de apellido, mientras excusamos nuestra desidia con los fuertes, apelando a recovecos legales. No nos tiembla la mano para ejecutar un desahucio, pero miramos para otro lado cuando tenemos que desalojar a un okupa. Pobre José Luis. Debería haber ocupado su vivienda. Debería haberse llamado José Manuel Al Capone. Seguro que la comitiva se habría dado la vuelta. No sé si el Sr. Almeida habrá podido dormir esta noche a pierna suelta. Yo no he pegado ni ojo. Carmen Capilla Lanagrán. valència